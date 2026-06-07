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Митрополит Матфей совершил Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе в Пскове

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Митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил Божественную Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова сегодня, 7 июня, в Неделю Всех святых, сообщили в епархии.

Фото: Матвей Елисеев

Его Высокопреосвященству сослужили настоятель Свято-Троицкого собора иерей Александр Короплясов с соборным духовенством, насельники Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Никон (Горохов) и иеромонах Анатолий (Подолян).

Песнопения Литургии исполнил Архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов), а также многочисленные прихожане и паломники.

Ранее Митрополит Матфей проинспектировал ход работ по реставрации исторического здания Псковской духовной семинарии.

 

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Пресс-портреты

Матфей (Константин Иванович Копылов)

Матфей (Константин Иванович Копылов)

Митрополит Псковский и Порховский.

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