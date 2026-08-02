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Проект консервации храма Успения Пресвятой Богородицы в псковской деревне Новое завершился

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Проект консервации храма Успения Пресвятой Богородицы в псковской деревне Новое завершился, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Фото здесь и далее: Великолукская епархия

1 августа, в день обретения мощей преподобного Серафима Саровского, в храме Успения Пресвятой Богородицы деревни Новое Новосокольнического района Великолукской епархии состоялся молебен по случаю завершения работ по сохранению святыни. Его совершил протоиерей Иоанн Ильницкий, благочинный Великолукского церковного округа.

В молебне приняли участие добровольцы проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов севера», местные жители и прихожане храма Киево-Печерской иконы Божией Матери д. Руново Новосокольнического района.

Отец Иоанн от всей души поблагодарил тех, кто внёс свой вклад в спасение храма Успения Пресвятой Богородицы от разрушения и принял участие во всех выездах проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» в Великолукскую епархию: «Ваша помощь — бесценна, а труд — по‑настоящему благое дело. Пусть Господь воздаст вам за ваши старания!»

От лица команды проекта координаторы Мария Лисенкова и Дмитрий Николаев поблагодарили Великолукскую епархию и волонтёров за поддержку.

 

Напомним, вторая экспедиция проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» работала с 26 июля по 1 августа в деревне Новое по благословению епископа Великолукского и Невельского Варнавы при поддержке Великолукской епархии, ГАУК Псковской области «НПЦ по охране памятников», администрации Новосокольнического муниципального округа, прихожан Храма иконы Успения Киево-Печерской деревни Руново.

Первая экспедиция проекта в д. Новое за неделю с 20 по 27 июня объединила более 100 волонтёров и завершилась первой в этом храме за десятки лет Божественной Литургией, которую совершили митрополит Звенигородский Арсений и епископ Великолукский и Невельский Варнава во Всероссийский день молодёжи 27 июня. Основными добровольцами выступали волонтёры Северо-Восточного викариатства Московской епархии и молодёжь Великолукской епархии.

 

Проект «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» реализуется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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