Более миллиона человек поклонились мощам Спиридона Тримифунтского в России

Мощам святого Спиридона Тримифунтского в России поклонились более миллиона человек с 20 августа по 20 сентября, рассказала в воскресенье пресс-секретарь комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь Мария Коровина.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

Ранее мощи святого Спиридона Тримифунтского увезли из столичного храма Христа Спасителя.

«Более миллиона православных верующих смогли поклониться (мощам - ред.) святителя Спиридона Тримифунтского в 12 регионах России», - сказала Коровина.

По ее словам, это было «уникальное духовное единение».

Верующие могли поклониться мощам святого в 12 регионах страны с 20 августа по 20 сентября. Так, по данным РПЦ, мощи святого Спиридона привезли в Чебоксары 20 августа, далее они побывали в Казани, Дивеево, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Пскове, Смоленске, Иркутске, Хабаровске, Челябинске, Екатеринбурге, Владимире, откуда их 14 сентября привезли в Москву. В столице доступ к святыне был организован в храме Христа Спасителя с 15 по 20 сентября, пишет РИА Новости.

Как сообщали в РПЦ, с 21 сентября по 20 октября мощам святого можно будет поклониться в Казахстане.

Десницу (правую руку) одного из самых почитаемых в мире святых - Спиридона Тримифунтского - привезли в Россию с греческого острова Корфу 17 августа. До этого мощи святого Спиридона приносили в пределы Русской церкви в 2007, 2010 и 2018 годах.

Напомним, с 31 августа по 2 сентября десница святителя Спиридона Тримифунтского находилась в Троицком соборе Псковского кремля. В эти дни мощам в Пскове поклонились 20 тысяч человек.