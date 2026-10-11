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Первая Божественная литургия в новом храме Успения Пресвятой Богородицы состоялась в Великих Луках

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11 октября в новом храме Успения Пресвятой Богородицы в Великих Луках состоялась первая Божественная литургия. Богослужение возглавил епископ Великолукский и Невельский Варнава в сослужении духовенства Великолукской епархии, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото: администрация города Великие Луки

Событие приурочили к 200-летию со дня рождения Ивана Пульхерова — протоиерея, педагога и краеведа, посвятившего 37 лет своей жизни служению в Великих Луках и Успенской церкви на Коломенском кладбище.

«Первая литургия стала важным этапом в истории нового храма, строительство которого продолжается при участии представителей городской общественности и специалистов», - рассказали в администрации города.
 

В этот же день в центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского состоится мероприятие, посвящённое жизни и служению Ивана Михайловича Пульхерова. Программа включает концерт духовной хоровой музыки, выступления духовенства, историков и краеведов, а также обсуждение его вклада в духовную и культурную жизнь города.

Проведение памятных мероприятий позволило объединить темы сохранения православных традиций, исторического наследия и развития духовной жизни Великих Лук.

«Строительство храма Успения Пресвятой Богородицы остаётся значимым для города проектом, направленным на сохранение духовных традиций и создание нового места для молитвы и общения верующих», - отметили в администрации.
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