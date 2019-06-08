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Первый Псковский международный фестиваль колокольного звона пройдет 23-24 июля во славу равноапостольной княгини Ольги

18.07.2019 16:17|ПсковКомментариев: 0

23-24 июля Первый Псковский международный фестиваль колокольного звона пройдет в Пскове во славу равноапостольной княгини Ольги. 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

23 июля

10.00 – 12.00 Победные «викториальные» звоны на колокольнях и звонницах храмов г. Пскова, согласно воинской традиций, при исполнении торжественных ритуалов у памятных знаков боевой славы и массовых захоронений воинов на территории города Пскова.

12.00 – 13.00 Звон-концерт на звоннице Церковь Илии Пророка, погост Выбуты. В концерте принимают участие звонари России, Беларусь, Латвии.

16.00 – 17.00 Победные «викториальные» звоны на колокольнях г. Пскова, согласно воинской традиций, при исполнении торжественного ритуала возложения гирлянды воинской славы к могиле Неизвестного солдата и к памятному знаку «Псков – город Воинской славы».

24 июля

10.00 – 11.00 Торжественные звоны на колокольнях и звонницах храмов г. Пскова во время крестного хода от храмов и церквей до Вечевой площади на территории Псковского кремля.

12.00 – 13.30 Звон-концерт на колокольне, Свято-Троицкий собор г. Псков. В концерте принимают участие звонари России, Беларусь, Латвии.

16.00 – 18.00 Научно-практическая конференция на тему «Из истории колоколов г. Пскова». Псков, ул. Некрасова 19, Проектный офис «Команда 2018».

Все мероприятия в рамках фестиваля бесплатны.

Организатор фестиваля: проектный офис «Команда 2018» совместно с Псковской епархией. Партнер фестиваля: Управление культуры администрации г. Пскова.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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