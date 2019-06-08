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Водосвятный молебен и концерт колокольных звонов состоялись сегодня на родине княгини Ольги. ФОТО

Сегодня на родине святой равноапостольной Ольги, великой княгини российской, в деревне Выбуты состоялся традиционный водосвятный молебен.

Молебен начался в полдень в рамках празднования 1116-й годовщины первого упоминания Пскова в летописи, 75-й годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и дня памяти княгини Ольги.

Также с 12.00 до 13.00 в Выбутах прошел звон-концерт в рамках первого международного фестиваля колокольного звона во славу равноапостольной княгини Ольги. Участниками мероприятия стали 8 звонарей из Витебска (Республика Беларусь), Риги(Латвия), а также Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова.

Добавим, что 24 июля, в День равноапостольной Ольги, великой княгини российской, в 8.00 пройдет божественная литургия в храмах города Пскова, в 10.00 - крестный ход от храмов г. Пскова на Вечевую площадь, в 12.00 - торжественный молебен на Вечевой площади у Троицкого собора.

В День памяти святой княгини Ольги участники фестиваля колокольного звона будут сопровождать торжественные звоны на колокольнях и звонницах храмов города Пскова во время крестного хода до Вечевой площади на территории Псковского Кремля.

В полдень начнется звон-концерт на колокольне Свято-Троицкого собора в городе Пскове. Завершится программа фестиваля научно-практической конференцией, которая пройдет в Центре студенческих инициатив ПсковГУ. Темой встречи станет история колоколов города Пскова.

Фото: Андрей Кокшаров