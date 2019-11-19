Церковь / События

В четверг пройдет декабрьский крестный ход по Пскову

19 декабря в Пскове пройдет ежемесячный крестный ход.

Маршрут городского крестного хода соединяет: храм, с которого начинается Крестный ход, часовню св. Георгия Победоносца, памятник павшим в Чечне войнам 6-й роты в Черёхе, храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии в Крестах, монумент Святому Князю Александру Невскому и его дружине на горе Соколиха воздвигнутый в честь победы в Ледовом побоище, храм Воскресения Христова в Орлецах.

Крестный ход начнется в 09.30 от храма св.вмч. Анастасии Узорешительницы.

Добрая традиция городских крестных ходов, которые каждый месяц поочередно возглавляют настоятели псковских храмов, поддерживается уже много лет и отличается неизменной любовью псковичей. Особенную радость участие в Крестном ходе всегда приносит детям, которые бережно несут маленькие иконки и с интересом вслушиваются в слова акафистов.

На протяжении трех часов крестного хода читаются акафисты Святой Живоначальной Троице, Божией Матери, святой Равноапостольной княгине Ольге, торжественно звучат праздничные тропари.

Участники Крестного хода делают остановки для кропления и совершения молебнов в четырех памятных местах города, два из которых прославлены мужеством псковских воинов XIII и XX веков: у памятника дружинам Александра Невского на горе Соколиха и у часовни святого Георгия Победоносца с памятником павшим в Чечне воинам 6-й роты в Черёхе, а также в Крестах, в храме Воскресения Христова в Орлецах совершается лития. Объезжая город на автобусе со святыми иконами и молитвой, псковичи просят у Господа защиты для своего города и мира.

Напомним, данная традиция существует уже более 10 лет. За это время участниками крестных ходов стали более 5 тысяч человек. Организатор крестного хода - паломническая служба «Вольный странник».