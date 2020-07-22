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Илья Мокрый: храмы Пскова и области в память о почитаемом святом

Икона «Илия Пророк в пустыне с житием и деисусом» из церкви Илии Пророка в погосте Выбуты, близ Пскова. Конец XIII — начало XIV вв. Россия, Москва, Государственная Третьяковская галерея.

Сегодня, 2 августа, Русская Православная Церковь почитает память святого пророка Илии. В этот день верующие прославляют молитвами одного из наиболее почитаемых святых угодников Ветхого Завета.

Впервые пророк Илья упоминается еще в Ветхом Завете: он жил примерно за 900 лет до Рождества Христова в Древнеизраильском царстве. В Писании приведены многочисленные чудеса, которые совершил пророк.

По сей день 2 августа во многих церквях, особенно тех, которые носят имя Ильи, проводятся божественные литургии и крестные ходы.

Паломническая служба Подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове подготовила рассказ о храмах, которые построены в нашей области в память о святом.

Псков: Храм Ильи Мокрого (Ильи Пророка с Луга)

Фото здесь и далее: Паломническая служба Подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове

Церковь Ильи Пророка Мокрого - монастырская церковь Ильинского монастыря, который был сначала мужским, а затем женским. Неизвестно в точности, когда была основана обитель, но впервые она упоминается в 15 веке, в летописи от 1465 года. В 1615 году шведами монастырь был сожжен, а в 1764 - упразднен. Нынешнее здание церкви было построено в 1677 году, по указанию игуменьи монастыря Феодоры (до этого, вероятно, стояла деревянная церковь). Интересно, что церковь является одной из двух парных церквей, посвященных Илье Пророку. На Завеличье находилась церковь Ильи Пророка Сухого, ныне не сохранившаяся. В дождливое лето совершали молебны о ниспослании хорошей погоды в «Илье Сухом», а в засушливо лето, соответственно, молились о дожде в «Илье Мокром». После упразднения монастыря, церковь была приписана к Козьмодемьянскому храму, а в 1868 игуменьей Митрофанией (в мире баронессой Розен) было создано Ильинская женская община милосердия. С 1992 года церковь стала приходской и является ей и поныне.

Выбуты: Храм Илии Пророка

О времени и обстоятельствах создания церкви во имя Илии Пророка в Выбутах ничего не известно. Первое документальное упоминание о храме содержится в Писцовых книгах 1585- 1587 годов. Однако построили Ильинскую церковь гораздо раньше. Предположительно первая деревянная церковь появилась здесь еще при княгине Ольге. В любом случае, Ильинская церковь в Выбутах в XIII столетии уже существовала. В собрании Третьяковской галереи имеется икона Илии Пророка из этого храма, и датируется она именно XIII веком. За XV столетие в Пскове сложился вполне определенный тип небольшого четырехстолпного одноглавого храма с восьмискатным покрытием и характерным скупым декором в виде «бровок» над окнами барабана. Именно такова церковь в Выбутах. Храм действующий.

Конечек (Псковский район): Церковь Илии Пророка

Церковь из плитняка, построенная в 1-й трети XVI в. (по ряду данных в 1529). Первоначально небольшой однокупольный трехапсидный храм. Колокольня выстроена в 1845, теплый Троицкий придел пристроен с юга в 1877. Закрыта не позже 1930-х, в 1944 сильно пострадала в ходе боевых действий, перекрытия утрачены, частично разобрана. Пустует.

Черма (Гдовский район): Церковь Илии Пророка

Построена в 1874 году, возобновлена и расширена в 1905 году. Разрушается.

Красные Горки (Дедовический район): Церковь Илии Пророка (1833 г.)

Построена в 1833 г. в стиле русского классицизма на средства Артамона Кожина в честь победы над Наполеоном. Не действует. Разрушается.

Кулье (Печорский район): Храм св. пророка Илии

Известно, что церковь на этом месте была построена в 1715 году, она сгорела во время пожара 1850 года. В 1853 году построена новая деревянная церковь, которая сгорела 6 апреля 1914 года. Прихожанами построена новая кирпичная церковь и освящена в 1917 году. В соответствии с Тартуским договором 1920 года погост Кулье входил в состав Эстонской Республики. В 1944 году погост возвращен в состав Российской Федерации, включен в состав Псковской области. Церковь действующая.