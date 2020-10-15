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Рясу Иоанна Кронштадтского вынесут из алтаря храма Александра Невского для поклонения

На вечернем богослужении, которое состоится 31 октября в 18.00, в храме святого благоверного князя Александра Невского состоится вынос рясы праведного Иоанна Кронштадтского из алтаря для почитательного почитания верующими.

Как пояснили в храме, 1 ноября, в день рождения Иоанна Кронштадтского, православные чтят его память. В этот же день исполняется 76 лет протоиерею Олегу Тэору, настоятелю храма Александра Невского, который очень почитает праведника.

Приложиться к святыне также можно будет 1 ноября утром, с 6.00.

Добавим, в храме Александра Невского проводится две литургии - в 6.00 и 9.00.