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У храма Александра Невского в Пскове освятили новый поклонный крест

Сегодня, 10 ноября, у воинского храма благоверного князя Александра Невского освятили новый деревянный поклонный крест, установленный на месте прежнего обветшавшего.

Как сообщается на официальной странице храма в соцсети «ВКонтакте», в течение ряда лет возле храма протоиерей Олег Тэор и его помощники по камешку собирают «Святой холм», на котором установлен деревянный крест. Здесь лежат камни, которые были подняты водолазами со дна реки Ижоры, с того места, где Александр Невский одержал свою первую победу, а также земля и камни из Алапаевска, из Ганиной ямы, привезенные из Екатеринбурга, из Левашевской пустыни под Санкт-Петербургом, а также с Бутовского полигона под Москвой. Здесь же собраны камни от разрушенных храмов.

Кроме того, сюда привозят камни и землю из родных мест и с мест гибели воинов Псковского гарнизона. Складываются под опалубку и камни с тех мест, где было явлено какое-либо чудо. «Холм возле храма стал хранителем памяти», - отмечается на странице храма.