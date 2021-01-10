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Об истории возвращения на Родину икон, похищенных фашистами из Печор, рассказали на Первом канале

Фото: принтскрин сюжета Первого канала

Сегодня стало известно о том, что на Псковскую землю вернут святыни, которые были похищены немецкими захватчиками во время Великой Отечественной войны.

12 уникальных икон были вывезены в Германию. Но благодаря усилиям спецслужб их удалось найти. 22 января в Москве образы были переданы митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону. Все иконы датированы началом XVIII века, они написаны неизвестными авторами в мастерской Псково-Печерского монастыря. Святыни хорошо сохранились, теперь их смогут увидеть прихожане, рассказали в новостном сюжете Первого канала.

«Был проведен целый комплекс мероприятий, и в результате эти иконы, похищенные и вывезенные фашистами во время Великой Отечественной войны, возвращены. При этом можем обратить внимание, что все они находятся в очень хорошем состоянии», — сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Наше наследие, к сожалению, разбросано по всему миру. И не все мы сможем вернуть, таких задач, конечно, никто и не ставит. Но даже те драгоценные крупицы, которые возвращаются, обретают свой дом, возвращаются к своему народу, к своим хозяевам. Это прекрасно», — отметил митрополит Тихон.