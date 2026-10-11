Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию в Михайловском соборе, сегодня, 11 октября, в Неделю 19-ю по Пятидесятнице, день памяти Ионы и Вассы Псково-Печерских. Об этом сообщили в канале Мах Псково-Печерского монастыря.

Фото здесь и далее: Псково-Печерский монастырь/ канал Мах

Его Высокопреосвященству сослужили: митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, митрополит Сыктывкарский и Коми-Зырянский Филипп, епископ Ахтубинский и Енотаевский Матфей, архимандрит Филарет (Кольцов) с братией в священном сане и гости обители.

Диаконский чин возглавил клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова диакон Антония Кармазина.

Песнопения всенощного бдения исполнили братский хор под управлением монаха Гавриила Андреева и Архиерейский хор под управлением Марины Владимирцевой. За богослужением молились насельники монастыря, студенты Псково-Печерской духовной семинарии, прихожане и паломники.

За Литургией митрополит Матфей рукоположил Сергея Эриха в сан диакона и диакона Тихона Козьякова в сан пресвитера.

По окончании богослужения митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом. Затем духовенство и богомольцев поприветствовали сослужищие Архипастыри.

В завершение богослужения митрополит Матфей удостоил благодарственной Архиерейской грамотой начальника службы управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО Марию Лисенкову.