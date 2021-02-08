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Объявлен сбор средств на оформление интерьера храма Александра Невского

Сбор средств на оформление внутреннего убранства храма святого благоверного князя Александра Невского объявлен по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Напомним, с 14 марта 2021 года в связи с грядущим празднованием 800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского здание воинского храма в городе Пскове будет находиться на капитальном ремонте. До 1 сентября 2021 года в храме будут проведены работы по замене электросетей, прокладке коммуникаций, штукатурно-малярные работы.

В период ремонта все богослужения будут проходить во временном помещении в прежнем режиме: Божественная литургия и вечерние богослужения будут совершаться ежедневно. Также свою работу продолжит церковная лавка, библиотека, Воскресная школа для детей и взрослых, а также различные образовательные и социальные проекты.

По завершению ремонтных работ планируется оформление внутреннего убранства храма святого благоверного князя Александра Невского в городе Пскове. С 1 марта Псковской Епархией Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) объявлена процедура по выбору подрядной организации на выполнение эскизного проекта.

Возведение иконостаса и сооружение киотов, роспись храма и реставрация церковной утвари, а также другие работы по преображению храма требуют немалых средств. Оформление внутреннего убранства осуществляется исключительно на пожертвования прихожан храма и неравнодушных христиан. Каждый из вас может внести свою лепту в это благое дело.

Для безналичного перевода денежных средств используйте следующие реквизиты (с пометкой «на внутреннее убранство»):

ИНН 6027034336 КПП 602701001

р./сч. 4070 3810 3000 0000 0072

в Филиале ЭКСИ-БАНК (АО) Псковский, г.Псков

БИК 045805722, кор./сч. 30101810400000000722

Получатель: Местная религиозная организация «Православный Приход храма Александра Невского города Пскова Псковской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».