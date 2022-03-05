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Вторая книга митрополита Тихона выйдет в свет в середине апреля

Вторая книга митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) поступит из типографии в середине апреля. Как сообщается в группе «Псково-Печерские паломники» в соцсети «ВКонтакте», новое издание посвящено величайшему событию, перевернувшему всю историю человечества, — Воскресению Христову.

«Вместе с автором и всей Церковью читатель сможет пройти путь от Светлого Христова Воскресения до дня Святой Троицы и отследить, как распространялась по Земле эта величайшая радость: от Сионской горницы до сердца каждого из нас. Речь пойдет и о вере апостола Фомы, и о смиренной любви Жен-мироносиц, об исцелении расслабленных наших душ, о простоте самарянки, которая всем сердцем искала Бога и обрела источник вечной жизни, о мужестве и мудрости слепорожденного. Вместе переживем и Вознесение Господне, отпразднуем день рождения Церкви — праздник Святой Троицы, вспомним схождение на апостолов Святого Духа Божия. Основанные на многовековом опыте Церкви и святых отцов объяснения митрополита Тихона — лаконичные и живые, актуальные и современные. Размышления о столь важных понятиях христианской жизни интересны не только в пасхальный период, но полезны для чтения каждый день», - говорится в сообщении.