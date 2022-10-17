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Церковь Успения в Мелётово законсервировали перед зимой

Сотрудники отдела хранения монументальной живописи Псковского музея-заповедника провели в церкви Успения в деревне Мелётово Псковского района уборку интерьеров и работы по консервации памятника в связи с наступающим осенне-зимним сезоном. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Такие меры необходимы для сохранности уникальных фресок начала XV века, которыми покрыто внутреннее пространство храма, пояснили в музее-заповеднике.

«Подобная процедура проводится с памятником ежегодно, каждую осень хранители церкви запечатывают её, чтобы исключить проникновение холода и влажности. Поскольку окна и двери памятника не реставрировали, они негерметичны и пропускают холодный воздух, влажность и мелких насекомых, что негативно влияет на сохранность уникальных фресок храма», - рассказали специалисты.

Сотрудники музея-заповедника провели работы по закрытию и герметизации всех отверстий церкви, отдельное внимание уделили уплотнению оконных проемов и утеплению старой входной двери притвора. Эти мероприятия позволят поддерживать оптимальные температуру и влажность в памятнике на протяжении зимнего периода, отметили в учреждении.

Помимо этого, была проведена уборка самого помещения храма – мытье полов и обеспыливание лесов, а также дезинсекция – обработка от насекомых.