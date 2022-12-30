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Губернатор вручил награды вдове псковского священника Александра Цыганова

Вдове иерея Александра Цыганова, который погиб в результате ранения, полученного в зоне специальной военной операции, губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил орден Мужества и медаль «За заслуги перед Псковской областью». Об этом сообщается в группе храма святого князя Александра Невского города Пскова в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа храма святого князя Александра Невского города Пскова / «ВКонтакте»

«Сегодня, 30 декабря, в сороковой день со дня смерти иерея Александра Цыганова у могилки батюшки губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил вдове отца Александра Надежде его заслуженные награды - орден Мужества и медаль "За заслуги перед Псковской областью"», - сообщили в храме.

Ранее жене погибшего псковского священника Александра Цыганова вручили Царьградский крест II степени.

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Напомним, отца Александра похоронили в посёлке Выбуты Псковского района около алтаря Ильинского храма.