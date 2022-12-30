Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Видео: пресс-служба правительства Псковской области

«Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым. Рождество – один из самых светлых и любимых праздников, который веками собирает у домашнего очага миллионы семей нашей страны. Это день чудес, добра, веры, старинных традиций и светлых надежд. Сегодня мы молимся за родных и близких, желаем им здоровья, счастья и мира. Мы молимся и за тех, кто выступил на защиту родного Отечества, нашего общего дома. Верю, что наши слова и помыслы в этот день имеют особую силу, потому что всем благим делам способствует помощь Божья», - сказал Михаил Ведерников.