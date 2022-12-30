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Александр Козловский: Рождество вдохновляет на благие устремления и добрые дела

С Рождеством Христовым поздравил жителей региона депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Это особенный праздник, который дарит всем нам радость и надежду, вдохновляет на благие устремления и добрые дела, укрепляет милосердие и сострадание», - написал депутат.

Александр Козловский пожелала псковичам крепкого здоровья, счастья и благополучия.