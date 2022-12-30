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Владимир Кузь: Рождественские праздники знаменуют высокие помыслы и надежды

С Рождеством Христова поздравил жителей региона депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

Фото: Владимир Кузь / «ВКонтакте»

«Примите самые теплые поздравления по случаю светлого Рождества Христова! Рождественские праздники знаменуют самые добрые дела, высокие помыслы и надежды», - написал Владимир Кузь на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Депутат пожелал псковичам счастья, крепкого здоровья и оптимизма, бодрости духа и успехов во всех начинаниях. «Пусть в ваших семьях всегда царит радость и согласие! Счастливого Рождества!», - добавил он.