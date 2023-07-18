День памяти святой равноапостольной княгини Ольги отмечают 24 июля

День памяти святой равноапостольной княгини Ольги православные россияне отмечают 24 июля.
Равноапостольная княгиня Ольга после гибели ее мужа киевского князя Игоря Рюриковича правила Киевской Русью с 945 до 962 года в качестве регента при малолетнем сыне Святославе. Согласно самой ранней древнерусской летописи «Повесть временных лет», Ольга была родом из Пскова, дата ее рождения неизвестна, имена родителей не сохранились, но в некоторых летописях приводится информация, что Ольга была дочерью Вещего Олега, пишет calend.ru/
Княгиня первой приняла крещение на Руси согласно большинству источников в Константинополе осенью 957 года. Будучи правительницей Руси, Ольга много сделала для проповеди христианства.
В 1547 году Ольга была причислена к лику святой равноапостольной. Такой чести удостоились ещё только пять святых женщин в христианской истории: Мария Магдалина, первомученица Фёкла, мученица Апфия, царица Елена Равноапостольная и просветительница Грузии Нина.