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Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в один из главных церковных праздников

Праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии значится одним из двенадцати (двунадесятых) главных праздников православной церкви. Он предваряется строгим Успенским постом и празднуется 28 августа. В этот день во всех православных храмах проходят торжественные богослужения.

В этот день верующие приходят в церковь на утреннюю службу и литургию, где читаются специальные молитвы и песнопения, посвященные Успению Богородицы. Также проводятся панихиды и молебны в честь Богородицы.

После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова, а в его отсутствие жила в доме его родителей близ горы Елеонской. Беседуя с ними, Матерь Божия поведала о чудесных событиях Благовещения, бессеменного зачатия и нетленного от нее рождения Христа.

Успенье Пресвятой Богородицы совершается после Успенского поста (период с 14 по 27 августа), который в народе назывался спожинками, так как праздник Успения знаменовал собой завершение уборки урожая — спожинать означало дожинать. На Руси этот праздник знаменовал окончание полевых работ. Считалось, что на Успение нужно дожать последний сноп в озимом поле.

В этот день рекомендуется посвятить время молитве и отдыху, а не заниматься тяжелым трудом, уборкой дома или работой в саду. Не стоит венчаться и устраивать шумные празднества, а также употреблять спиртные напитки и переедать. Также запрещены ссоры и конфликты, особенно с родственниками.

Согласно народным традициям, в этот день запрещено заниматься тяжелым трудом - стоит посвятить его молитве. Кроме того, запрещено заниматься уборкой дома, работать в саду и заниматься рукоделием.

Согласно народным верованиям, в Успение Пресвятой Богородицы нельзя ходить босиком по росе. Считается, что роса в этот день - это слезы земли, которая горюет по ушедшей с нее Божьей Матери. И топтать их ногами считается грехом. Также стоит отказаться от новой и неудобной обуви в этот день. Считается, что натертая в день Успения Богородицы мозоль лишит радости жизни.

На Успение разрешается устраивать застолья с мясными и рыбными блюдами. Однако церковный устав предписывает всё же соблюдать меру в еде и алкоголе.

Также нет никаких препятствий к тому, чтобы идти за грибами на Успение. Только прогулку по лесу стоит запланировать не на время богослужения.