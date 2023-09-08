Церковь / События

19 сентября – праздник архангела Михаила: что запрещено в святой день

Во вторник, 19 сентября, церковь чествует архангела Михаила, главу святого ангельского воинства. Этому архангелу молятся об избавлении от недугов, у него просят помощи в борьбе со злом и несправедливостью, к нему обращаются с просьбами защитить детей.

За такими молитвами, говорят православные, нередко следуют чудеса. К тому же, гласят народные поверья, именно архангел Михаил охраняет врата рая.

Чтобы не лишиться его покровительства и не прогневать Высшие силы, вести себя 19 сентября следует особым образом. Как именно - читайте в новом материале «МК в Пскове».