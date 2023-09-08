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Не ругаться и не давать взаймы: что нельзя делать в Покров Пресвятой Богородицы

Великий праздник Русской православной церкви — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — празднуется ежегодно 14 октября по новому стилю (1 октября — по старому).

Икона «Покров Пресвятой Богородицы» (Новгород, 1401—1425 годы) / Государственная Третьяковская галерея

Это главный осенний праздник, история которого восходит к 910 году, к периоду, когда Византийская империя вела войну с сарацинами. В этот день в Константинополе (к которому уже вплотную подошли мусульмане), во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, во время богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало — покров, пишет calend.ru.

Святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали царицу небесную. Преклонив колена, пресвятая дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве. Потом, подойдя к престолу, продолжала свою молитву, закончив которую, она сняла со своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках ее блистал «паче лучей солнечных».

Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих его пресвятое имя и прибегающих к ее заступлению. Дивное явление Богородицы, покрывающей христиан, ободрило и утешило греков, собрав последние силы, они победили сарацинов.

Что можно и нельзя делать в Покров Пресвятой Богородицы (народные приметы)

На Руси с Покрова дня начинались свадьбы, а девушки в этот день ходили в церковь молиться, чтобы Господь послал им хороших женихов. Народная примета подсказывает, что чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет в этом году.

На Покров принято быть щедрым и не отказывать в гостеприимстве гостям, так можно привлечь в свою жизнь благополучие и достаток они привлекут в свою жизнь.

Ссориться с членами семьи, сквернословить и ругаться ни в коем случае в этот чистый и светлый праздник нельзя. Еще не рекомендуется заниматься домашней работой, убираться, стирать и сетовать на жизнь. На Покров нельзя брать или давать взаймы деньги или вещи, чтобы не отдать свое благополучие или не принять на себя чужие хлопоты. Девушкам в этот день запрещалось отказывать сватам, даже если молодой человек совсем не приглянулся. Верили, что на Покров Богородица сводит жениха и невесту, чтобы они заключили семейный союз. А отказавшись, девушка рискует остаться в одиночестве последующие три года.

Как праздник отмечают православные и чем он так важен для Пскова, рассказал насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, иеромонах Анастасий.