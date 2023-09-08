Крестный ход вокруг Пскова состоится 26 октября

Традиционный крестный ход вокруг города Пскова состоится 26 октября, в четверг 21-ой седмицы по Пятидесятнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.
Фото: Псковская епархия
Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе. Крестный ход в октябре совершает приход храма преподобного Сергия Радонежского (с Залужья).
Начало крестного хода – в 10:00, от храма (город Псков, улица Свердлова, строение №42а).
Предварительная запись для участников в церковной лавке храма или по телефону: