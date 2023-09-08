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Крестный ход вокруг Пскова состоится 26 октября

Традиционный крестный ход вокруг города Пскова состоится 26 октября, в четверг 21-ой седмицы по Пятидесятнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе. Крестный ход в октябре совершает приход храма преподобного Сергия Радонежского (с Залужья).

Начало крестного хода – в 10:00, от храма (город Псков, улица Свердлова, строение №42а).

Предварительная запись для участников в церковной лавке храма или по телефону: