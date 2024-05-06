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Словенские ключи в Изборске освятил архиепископ Матфей

Традиционное освящение Словенских ключей, бьющих у Городищенского озера, прошло в Изборске 10 мая, в Пятницу Светлой седмицы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Изборском музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: Изборский музей-заповедник

По традиции в Изборске в Пятницу Светлой седмицы (первая пятница после Пасхи) празднуется день иконы Божией Матери «Живоносный источник». В этот день освящаются воды Словенских ключей – одной из главных святынь Изборска.

Праздничное богослужение в Никольском соборе, крестный ход и освящение Словенских ключей возглавил архиепископ Печерский Матфей.