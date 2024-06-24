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Патриарх Кирилл поздравил настоятеля Печерского монастыря с 45-летием

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл направил поздравление Матфею, архиепископу Печерскому, викарию Псковской епархии, председателю комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь. С апреля нынешнего года он также находится на посту настоятеля Псково-Печерского монастыря.

Поздравление от предстоятеля РПЦ размещено в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

«Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой — 45-летием. Свою жизнь вы посвятили служению Господу и стремились со тщанием исполнять разнообразные послушания, возлагаемые на вас священноначалием, - сказано в тексте поздравления. - Видя вашу ревность, Вседержитель сопричислил вас к сонму преемников всехвальных апостолов и призвал к епископским трудам. За минувшее время Вам довелось управлять Анадырской епархией, а также быть викарием патриарха и помогать ему в организации церковной жизни в первопрестольном граде.

Ныне Вам доверено совершать игуменское служение в прославленной Псково-Печерской обители и заботиться о должном устроении в ней иноческого делания, о благоукрашении храмов и созидании благолепия монастыря.

Молитвенно желаю вам крепости телесных и душевных сил, мира и радости, щедрой помощи Божией и преуспеяния в совершаемых вами архиерейских трудах».

Отметим, что день рождения нового настоятеля прославленной обители совпадает с чествованием находящейся в ее стенах чудотворной иконы «Умиление Псково-Печерская».