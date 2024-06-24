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О сложностях реставрации Благовещенской церкви Печерского монастыря рассказали специалисты

В Псково-Печерском монастыре продолжается реставрация Благовещенской церкви 1541 года постройки, рассказали Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия».

Восстановлен декоративный элемент барабана купола, выполненный из керамики. Открыты и отреставрированы декоративные элементы на фасадах.

В Ризнице и Сретенской церкви укрепляют своды подклетов методом инъектирования кладки стен и сводов. Это сложнейшие объекты архитектурного ансамбля и единый комплекс объединенных между собой древних строений Благовещенской церкви, Ризницы, с пристроенной к ним Сретенской церкви, устроенной во второй четверти XIX века в бывшей трапезной.

Проблемы сохранности вскрывались по мере удаления штукатурного слоя со сводов подклетов. Их состояние признано аварийным, проводятся спасательные работы по укреплению стен и фундаментов.

Штукатурка на фасадах наносится с использованием элементов армирования для большей прочности.

Подготовлена брусчатки для благоустройства территории.