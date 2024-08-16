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Настоятель храма в Пскове провёл беседу с военнослужащими

Руководитель Миссионерского отдела Псковской епархии, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы (от Торгу) на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове, иерей Роман Гизитдинов провёл беседу с военнослужащими. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Отец Роман говорил с воинами о духовной связи исторического развития Отечества и твёрдости в вере предков.

Особое место в беседе занимал смысл Дня народного единства и тема Казанской иконы Божией Матери.