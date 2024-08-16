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Батюшка в Пскове поблагодарил женщин за желание стать мамами

Руководитель епархиального отдела по больничному служению иерей Евгений Ковалёв в рамках проекта «Школа материнства» провел занятие в Псковском клиническом перинатальном центре. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Отец Евгений поблагодарил женщин за их желание стать матерями и исполнить божие благословение на рождение детей. Также батюшка рассказал о таинствах крещения и миропомазания, о важности духовной подготовки к родам.

Священнослужитель поделился своими знаниями об уходе за детьми в первый год жизни и ответил на вопросы женщин, готовящихся стать мамами. Встреча закончилась благословением на подвиг материнства.