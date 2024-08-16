Княгине Ольге посвятили лекцию в воскресной школе для взрослых в Пскове

При храме святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана (с Примостья) Пскова состоялось занятие в воскресной школе для взрослых на тему: «Во времена княгини Ольги». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.
Фото: Псковская епархия
Лектором выступил писатель, кандидат исторических наук, археолог, специалист по раннему средневековью Анатолий Александров.
Слушателям подробно описали раннехристианскую эпоху, в которую родилась княгиня Ольга, и ее малую родину - древний погост Выбуты.