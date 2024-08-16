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Княгине Ольге посвятили лекцию в воскресной школе для взрослых в Пскове

При храме святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана (с Примостья) Пскова состоялось занятие в воскресной школе для взрослых на тему: «Во времена княгини Ольги». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Лектором выступил писатель, кандидат исторических наук, археолог, специалист по раннему средневековью Анатолий Александров.

Слушателям подробно описали раннехристианскую эпоху, в которую родилась княгиня Ольга, и ее малую родину - древний погост Выбуты.