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Епископ Великолукский и Невельский Сергий: Мы почитаем драгоценный дар Пушкина, талант, данный ему Богом

Литию об убиенном рабе Божием Александре, сегодня, 10 января, в день памяти Пушкина, отслужили в Святогорском Свято-Успенском монастыре епископ Великолукский и Невельский Сергий со братией обители. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», заупокойную службу по традиции начали в 14.45, в час его смерти.

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Обращаясь к пастве, епископ Сергий напомнил о страданиях и высоком покаянии, какими поэт закончил свою жизнь, и процитировал молитву Ефрема Сирина в поэтическом переложении Пушкина: «Отцы пустынники и жены непорочны…». Пушкин, сказал священник, «…служит нам добрым примером и человека, и христианина, и мы почитаем его драгоценный дар, его талант, данный ему Богом. Мы возгласили сегодня ему вечную память и веруем, и знаем, что он в своём покаянии обрёл вечный покой. А мы, конечно, никогда его не забудем. Ни мы, ни наши последователи, потому что его память всегда будет в род и род, как говорит нам Слово Божие».

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Небольшую гражданскую панихиду по окончании литии открыл директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич. Он говорил о том, что жизнь Пушкина — пример того, что есть жизнь, управляемая Богом: «Созданные Александром Сергеевичам тома произведений возвращают нас к изначальному, к Богу. Его пример, его строки укрепляют нас в самые трудные времена».

В общей молитве приняли участие не только Пушкиногорцы, но и многочисленные гости Святогорья, Псковской области, отметили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», упомянув, например, коллег из Калининграда, чьими силами вчера в музее была открыта уникальная выставка и дан концерт «Душа в заветной лире…».