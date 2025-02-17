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Акцию «Великопостное молитвенное стояние за воинов Росгвардии» провели в Печорах

В рамках соглашения о сотрудничестве Росгвардии и Русской православной церкви в Псковской области прошла духовно-просветительская акция «Великопостное молитвенное стояние за воинов Росгвардии», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Руководство и личный состав управления Росгвардии по Псковской области посетили Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, где прошел молебен за военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, участвующих в проведении специальной военной операции.

В молитве за воинов принял участие заведующий сектором Росгвардии Синодального военного отдела иерей Роман Богдасаров.

После молебна для росгвардейцев была проведена экскурсия по монастырю, в ходе которой им рассказали об особенной роли обители в политической и военной истории России.