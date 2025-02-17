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Международный конгресс «Единение» пройдет в Печорах 16-17 мая

С 16 по 17 мая 2025 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря пройдет Международный Конгресс «Единение», который объединит в рамках свое работы темы: паломничество, туризм, миссионерство, молодежь, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конгресса.

Организатором мероприятия выступает комиссия Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь, под руководством митрополита Псковского и Порховского Матфея, главы Псковской митрополии, председателя комиссии по развитию паломничества и принесению святынь. Соорганизаторами выступают Синодальный миссионерский отдел Русской православной церкви и Синодальный отдел по делам молодежи Русской православной церкви. Конгресс проходит при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, Центра стратегических разработок и Правительства Псковской области.

В работе Конгресса примут участие:

архиепископ Зеленоградский, заместитель управляющего делами Московской патриархии, и.о. председателя Синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви Савва;

председатель Синодального отдела по делам молодежи Русской православной церкви, епископ Истринский Серафим;

викарий Витебской епархии Белорусского экзархата Московского Патриархата, епископ Друцкий Евсевий;

губернатор Псковской области Михаил Ведерников;

заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству Сергей Маленко;

заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков;

генеральный директор Центра стратегических разработок Павел Смелов;

ректор РГУТИС, доктор педагогических наук, профессор Амбарцум Галустов.

К работе конгресса привлечены эксперты: руководитель Федерального проектного офиса «Золотое кольцо» ЦСР Вера Шипуля, Заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия, министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Эмин Мерданов, представитель губернатора правительства Архангельской области Дмитрий Юрков, заместитель руководителя программы Росмолодежи «Больше чем путешествие» Станислав Киреев.

К участию также приглашены представители синодальных отделов Русской православной церкви и представители епархиальных отделов по делам молодежи, миссионерству, паломнические службы и центры, входящие в единый реестр, паломнические службы епархий, ответственные в епархиях за паломничество, представители федеральных и региональных органов власти в сфере туризма и молодежной политики России и Беларуси, представители туристического бизнеса, руководители и представители проектных центров, профильных объединений сферы туризма, авторы проектов для молодёжи паломнической направленности, экскурсоводы, руководители образовательных учреждений в сфере туризма.

Целью конгресса выступает разработка рекомендаций для формирования стратегии развития въездного, выездного и внутреннего паломничества России, в том числе для молодёжи с учётом межведомственного взаимодействия для решения стратегических задач Русской Православной Церкви и государства. Участники рассмотрят возможность укрепления международных связей через паломнические молодёжные и религиозные маршруты, а также новые формы организации маршрутов.

В рамках конгресса пройдут отдельные секции «Миссионерство на маршруте: как превратить паломничество в проповедь» и «Паломничество и молодежь» и обучение для руководителей паломнических служб и экскурсоводов. Для всех участников, помимо двух дней работы Конгресса, 18 мая будет предоставлена возможность соприкоснуться со святынями Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря. Для паломнических служб и туристических компаний из регионов будет проведено знакомство с возможностями приема паломнических и туристических групп.

Адрес проведения мероприятия: город Печоры, улица Юрьевская, дом № 82а.