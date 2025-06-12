←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё События 12.06.2025 18:400 Круглый стол к 30-летию возрождения храма Невского состоялся в Пскове  12.06.2025 18:400 Круглый стол к 30-летию возрождения храма Невского состоялся в Пскове  12.06.2025 12:270 Традиционная кухня и народные игры: в Пскове проходит «День казачьего гостеприимства» 10.06.2025 17:420 Митрополит Матфей совершил чин освящения колоколов храма Вознесения Господня в Порховском районе 16.05.2025 10:140 В Печорах стартует международный конгресс «Единение» под эгидой РПЦ 12.05.2025 15:040 XVI Международные Александро-Невские чтения стартовали в Пскове
Церковь / События

Воспитание любовью

25.06.2025 10:25|ПсковКомментариев: 0

В ПсковГУ подвели итоги совместного проекта вуза и Псковской епархии - курса переподготовки «Педагог духовно-нравственных дисциплин». Дипломы об окончании получили 70 выпускников: студенты семинарии, священнослужители, учителя и воспитатели. Обучение в рамках программы позволит им полноправно участвовать в образовательном процессе и преподавать «Основы православной культуры» в школах региона. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

Педагоги не только по званию, но и по духу

Торжественное мероприятие в честь первого выпуска новой программы началось с молитвы. Затем с приветственным словом к преподавателям и выпускникам обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она поздравила слушателей программы с тем, что они стали дипломированными специалистами в области преподавания духовно-нравственных дисциплин. «Сегодня очень востребована и эта специальность, и такие педагоги. Мы нуждаемся в поддержке, нам нужны духовные силы для того, чтобы правильно оценивать жизнь, принимать решения и идти тем путём, который поможет нашим с вами ученикам обрести в жизни свое место, беречь себя, свою семью, свою Родину и всё, что нам всем дорого», - сказала вице-губернатор.

Вера Емельянова отметила, что Псковская область - в этом плане уникальный регион. «Наши традиции и культура говорят о том, что мы должны не просто знать и верить, но передавать эти знания следующим поколениям. В этом году откроет свои двери новая школа с углублённым изучением предметов духовно-нравственного цикла, православной культуры. Мы не сомневаемся, что она сможет стать своего рода федеральным ресурсным центром для подготовки и детей, и будущих педагогов. Методическую базу, организационную, педагогическую основу такой школы, не сомневаюсь, составят нынешние выпускники», - отметила она.

Врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев напомнил, что программа стартовала 20 января и положила начало подготовке педагогов духовно-нравственных дисциплин. «Сложно представить более важное и нужное направление в современном обществе. Основные позиции программы связаны с формированием ценностных ориентаций детей, молодежи, взрослых. Надеюсь, что это не последние наши слушатели, которых мы поздравляем с окончанием обучения», - сказал врио ректора.

Программа профессиональной подготовки была разработана по благословению владыки.

Поэтому с напутственным словом к выпускникам обратился митрополит Псковский и Порховский Матфей. «Сегодня вы не просто получаете диплом, вы утверждаетесь в особом служении - быть носителями и проводниками, хранителями православных ценностей и духовных ориентиров в наше непростое время», - подчеркнул он.

Владыка отметил, что в этом году выпускниками стали 70 человек. «Для меня большая радость, что такой интерес вызвал наш курс. Важно, что он охватывает не только жителей и действующих преподавателей областной столицы, но и Великие Луки. Это говорит о том, что в регионе будет больше преподавателей православной культуры, обладающих необходимыми знаниями на высоком уровне. Вы педагоги не только по званию, но и по духу. Именно вам доверяется великое дело воспитывать не просто знающих людей, но духовно цельных личностей, способных мыслить, чувствовать и различать добро и зло», - уверен он.

По его словам, 1 сентября выпускникам программы предстоит пойти в школу и «предстать перед самыми требовательными экзаменаторами, которые всегда чувствует фальшь» - перед детьми. «Считаю, что сегодняшний день - это день исторический для нашей епархии», - сказал митрополит Матфей и поблагодарил губернатора за поддержку, которая оказывается сфере духовно-нравственного образования.

Ждем новых слушателей!

Теологическое направление существует в ПсковГУ уже более 10 лет. Но эта программа, по словам проректора по учебной работе Людмилы Алиевой, уникальна тем, что строилась с учётом будущего трудоустройства ее слушателей. «Обязательным элементом программы стала педагогическая практика. Мы не можем подготовить педагога без соответствующего опыта. Хотя каждый из выпускников имел отношение к системе образования, итоговая аттестация, которую проходили слушатели, показала, что они овладели теми компетенциями, которыми, может быть, обладали недостаточно. И, конечно же, мы надеемся, что выпускники этой программы придут работать в школы и компенсируют хотя бы частично те дефициты, которые у нас есть», - добавила она.

Программа была разработана под запрос Псковской епархии. По словам митрополита Матфея, 43% родителей псковских четвероклассников в рамках курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» выбирают «Основы православной культуры». «В моменте педагогов взять по этой дисциплине невозможно. Поэтому мы задумались об этом год назад, когда был разработан курс переподготовки, и сегодня имеем тот результат, к которому шли в течение года», - сказал он.

По его словам, курс преподавали действующие педагоги Псковской духовной семинарии и ведущих вузов Санкт-Петербурга и Москвы: «Совместная работа между вузами, между городами, во-первых, значительно обогащает знания слушателей, а, во-вторых, мы налаживаем межвузовское взаимодействие».

Митрополит отметил важность изучения православия. «Невозможно даже понимать классическую литературу, не зная основ православия. Потому что все наши классики были верующими людьми и закладывали в свои произведения духовно-нравственный смысл. Нравственность - это добродетель, милосердие, помощь ближнему, жертвенность. Эти понятия мы раскрываем на уроках. Поэтому считаю, всем необходимо изучать основы православной культуры», - заметил он.

Обучение по программе профессиональной переподготовки было сложным, а расписание занятий - довольно плотным. С отчетом о том, как проходили курсы, выступила руководитель программы, заведующая кафедрой философии и теологии Псковского государственного университета, доктор психологических наук, профессор Марина Манойлова. «Цель программы профессиональной переподготовки - овладение слушателями компетенциями, позволяющими решать широкий круг педагогических задач. Позвольте доложить: учебный график выполнен. Семь дисциплин, педагогическая практика, защиты исследовательских работ все слушатели прошли успешно», - рассказала она.

По ее словам, в России это пока единственная дополнительная профессиональная программа, которая готовит специалистов для работы в начальном и среднем звене обучения по духовно-нравственным дисциплинам. «У нас обучались и иереи, и семинаристы, и педагоги, и воспитатели, и матушки обучались, и самозанятые. То есть все желающие реализовывать себя в сфере духовно-нравственного воспитания. И, конечно же, педагоги воскресных школ», - пояснила Марина Манойлова.

Что узнали слушатели за время обучения? Марина Манойлова предложила присутствующим пройти небольшой тест. У «светских» учеников спросила, с чего начинается любое дело. «С молитвы», - ответила аудитория. Также правильно ответили слушатели и на вопрос о самом главном средстве в православном воспитании - это любовь. Иереям и семинаристам были заданы другие вопросы по методике преподавания, с которыми они тоже справились на «отлично».

«Проект обучения завершен. В 2025-26 учебном году мы ждем новых слушателей», - сказала она.

А нынешним выпускникам торжественно вручили дипломы митрополит Псковский и Порховский Матфей и врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев.

В свою очередь слушатели программы поблагодарили преподавателей и организаторов курса за возможность получения дополнительного образования. «Мы учились концептуальному мышлению и методологии учебного процесса, уникальным методам работы с детьми. Мы узнали о возрастной психологии, о духовной безопасности, вооружились ценными знаниями, которые помогут нашей эффективной работе с детьми и сделают наше служение священников более значимым для общества, государства и русской православной церкви», - отметил выпускник курса из числа священников.

От лица «светских» слушателей выступила методист детского сада №56 города Пскова Елена Шлык. «В силу того, что я человек ещё не воцерковлённый, и, наверное, делаю только первые шаги на пути к Богу, для меня было очень много нового. Во-первых, это сами люди - насколько они духовно обогащённые, открытые к взаимодействию, сотрудничеству. Во-вторых, осознание того, что, если раньше в своей практической деятельности я что-то делала на ощупь, то теперь уверена, что на правильном пути. Я решила пойти на эту программу, прежде всего, для себя, для саморазвития», - рассказала она. И добавила, что планирует вести кружок основ православной культуры в детском саду.

Выпускница также поблагодарила преподавателей университета «за высокий профессионализм, компетентность и готовность делиться своими знаниями». «Лекции, семинары и практические занятия были насыщены полезной информацией и вооружили нас на дальнейшее самообразование. Мы уверены, что полученные знания навыки позволят нам эффективно заниматься духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения», - сказала она.

Завершилось мероприятие трансляцией песни «День Победы» в исполнении хора духовенства Псковской епархии - данью памяти тем, кто сражался за Родину.

Светлана Синцова

Фото пресс-службы Псковской епархии

Теги: #основы православия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
25.06.2025, 10:250 Воспитание любовью 24.06.2025, 07:000 День Варнавы отмечают православные 24 июня 23.06.2025, 20:200 В Стефановской церкви Мирожского монастыря продолжаются кровельные работы 22.06.2025, 20:400 Митрополит Матфей совершил Литургию в храме святителя Николая в Любятово
22.06.2025, 17:401 Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила выступление хора духовенства Псковской епархии 22.06.2025, 09:200 Митрополит Матфей вручил дипломы выпускникам духовной семинарии в Псково-Печерском монастыре 21.06.2025, 16:580 Хор Псковской епархии исполнил песню «Священная война» 20.06.2025, 11:010 На строящемся храме Успения Пресвятой Богородицы в Великих Луках установили крест
20.06.2025, 10:560 «Пастырь»: Святые с Богом, а ты? ВИДЕО 18.06.2025, 08:400 Реставрацию церкви Николы со Усохи в Пскове планируют завершить в конце 2025 года 17.06.2025, 08:200 Продолжается воссоздание оконных проемов Стефановской церкви в Пскове 16.06.2025, 10:480 Петров пост начался у православных христиан
15.06.2025, 21:300 Реставраторы обнаружили исторические контуры больших окон в Стефановской церкви Мирожского монастыря 15.06.2025, 18:400 Митрополит Матфей совершил Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова 13.06.2025, 21:400 В храме святого Александра Невского в Пскове отметили престольный праздник 13.06.2025, 18:000 Соревнования по мини-футболу на кубок князя Довмонта прошли в Пскове. ФОТО
12.06.2025, 18:400 Круглый стол к 30-летию возрождения храма Невского состоялся в Пскове  12.06.2025, 12:270 Традиционная кухня и народные игры: в Пскове проходит «День казачьего гостеприимства» 12.06.2025, 11:120 Крестный ход состоялся в Пскове в преддверии дня рождения Александра Невского 11.06.2025, 21:402 Всенощное бдение прошло в Пскове в преддверии дня рождения Александра Невского. ФОТО
11.06.2025, 09:150 Святителя Луку вспоминают православные 10.06.2025, 20:203 Круглый стол к 30-летию возрождения храма Александра Невского состоится в Пскове 10.06.2025, 17:420 Митрополит Матфей совершил чин освящения колоколов храма Вознесения Господня в Порховском районе 09.06.2025, 21:000 Реставрация Серафимовского придела продолжается в Троицком соборе Пскова
08.06.2025, 21:000 В РПЦ призвали не прививать детям страх перед многодетностью 08.06.2025, 09:000 День Святой Троицы празднуют православные христиане 8 июня 07.06.2025, 09:190 Троицкая родительская суббота проходит у православных  06.06.2025, 16:500 «Пастырь»: Праздник Святой Троицы
06.06.2025, 10:470 «Пастырь»: Праздник Святой Троицы. ВИДЕО 06.06.2025, 09:150 Монастырь Симеона Богоприимца в Пскове обсудят на очередных Александро-Невских беседах 05.06.2025, 19:500 Паломническая поездка на Духову гору пройдёт 9 июня 04.06.2025, 17:540 «Собственной персоной»: Митрополит Матфей о роли РПЦ в современном обществе. ВИДЕО
04.06.2025, 17:320 Православие распространено среди людей любых профессий — митрополит Матфей 04.06.2025, 17:110 Митрополит Матфей: Наши православные собратья на Западе проходят тяжелые испытания 04.06.2025, 16:480 До полумиллиона человек совершают паломничество в Псковскую область — митрополит Матфей 04.06.2025, 16:320 Это героизм, достойный того, чтобы о нем знали — митрополит Матфей о гибели псковского священника в зоне СВО
04.06.2025, 15:550 Митрополит Матфей: Епархия старается создавать положительный контент 04.06.2025, 15:420 Ведется подбор епископа для Великолукской епархии 04.06.2025, 15:320 Последние 30 лет благостно отразились на воцерковлении людей — митрополит Матфей 04.06.2025, 15:040 Митрополит Матфей: Видеопоздравление псковского духовенства с 9 мая облетело весь мир
04.06.2025, 14:220 Митрополит Матфей: На Псковской земле много верующих 04.06.2025, 13:260 42 тысячи человек приняли обряд крещения в зоне СВО — митрополит Матфей 04.06.2025, 13:160 Митрополит Матфей: Церковь объединяет людей в молитвенном общении 03.06.2025, 15:010 Звание Героя России присвоили погибшему в зоне СВО псковскому священнику Антонию Савченко
31.05.2025, 10:200 Посвященная открытию обители фотовыставка проходит в Спасо-Елеазаровском монастыре 29.05.2025, 22:160 Состоялась встреча митрополита Матфея и Николая Козловского 28.05.2025, 10:590 В разработке учебника по духовно-нравственной культуре РФ участвует митрополит Тихон 27.05.2025, 20:020 Проектную документацию по реставрации объекта культурного наследия «Лазарет» согласовал профильный комитет
26.05.2025, 23:172 Зданию бывшей Духовной семинарии в Пскове вернут его вид до 1917 года 23.05.2025, 16:110 Отпевание архимандрита Тавриона состоялось в Псково-Печерском монастыре 23.05.2025, 11:070 «Пастырь»: О роли и просветительской деятельности Кирилла и Мефодия. ВИДЕО 23.05.2025, 09:150 Завершились работы по устройству системы водоотведения вокруг церкви Николы со Усохи в Пскове
22.05.2025, 12:543 Новый каменный храм построят в Пскове 21.05.2025, 17:550 Об историях героев Великой Отечественной войны поговорят на лекции в Пскове 21.05.2025, 17:510 В РПЦ предложили меры по снижению числа разводов 21.05.2025, 16:440 Погибший в зоне СВО псковский священник перед гибелью спас пятерых человек
19.05.2025, 21:200 Молебен в честь окончания учебного года проведут в Великих Луках 17.05.2025, 21:400 Архиепископ Зеленоградский Савва: Главная цель паломничества - передать духовный опыт 17.05.2025, 20:400 Епископ Истринский Серафим: Синодальный отдел по делам молодёжи будет и дальше сотрудничать с Псковской митрополией 17.05.2025, 18:370 Дискуссионную сессию провели в Псково-Печерском монастыре
17.05.2025, 16:200 Веселые старты дружбы организуют в Пскове 25 мая 17.05.2025, 16:000 Председатель белорусского союза туриндустрии: Паломничество может быть естественным антидепрессантом 17.05.2025, 15:000 Разработка паломнического маршрута для молодежи прошла в Псковской области 17.05.2025, 14:160 Митрополит Матфей: Мы знаем, как использовать паломничество для привлечения молодёжи к церковной жизни
17.05.2025, 13:180 Николай Валуев: Госдума отреагирует на решения конгресса «Единение» 17.05.2025, 12:370 Дмитрий Чернышенко: Конгресс «Единение» - важная площадка для обмена опытом 17.05.2025, 11:480 Михаил Ведерников: Псковская область - ключевой центр духовного притяжения 17.05.2025, 11:361 Послание патриарха Кирилла зачитали на международном конгрессе «Единение»
17.05.2025, 11:180 Второй день международного конгресса «Единение» стартовал в Печорах 16.05.2025, 20:110 Международный Конгресс «Единение» начал свою работу в псковской епархии 16.05.2025, 16:580 Ивановский девичий монастырь на Завеличье станет темой очередных Александро-Невских бесед 16.05.2025, 10:140 В Печорах стартует международный конгресс «Единение» под эгидой РПЦ
15.05.2025, 21:400 Игумения Татиана назначена на должность игумении Спасо-Елеазаровского женского монастыря 15.05.2025, 20:390 Великолукский и Невельский епископ Сергий отправлен на покой 15.05.2025, 16:340 Отпевание погибшего в зоне СВО отца Антония Савченко состоится в Пскове 18 мая 15.05.2025, 10:060 Заключенного из Великих Лук покрестили
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru