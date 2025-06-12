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Воспитание любовью

В ПсковГУ подвели итоги совместного проекта вуза и Псковской епархии - курса переподготовки «Педагог духовно-нравственных дисциплин». Дипломы об окончании получили 70 выпускников: студенты семинарии, священнослужители, учителя и воспитатели. Обучение в рамках программы позволит им полноправно участвовать в образовательном процессе и преподавать «Основы православной культуры» в школах региона. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Педагоги не только по званию, но и по духу

Торжественное мероприятие в честь первого выпуска новой программы началось с молитвы. Затем с приветственным словом к преподавателям и выпускникам обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она поздравила слушателей программы с тем, что они стали дипломированными специалистами в области преподавания духовно-нравственных дисциплин. «Сегодня очень востребована и эта специальность, и такие педагоги. Мы нуждаемся в поддержке, нам нужны духовные силы для того, чтобы правильно оценивать жизнь, принимать решения и идти тем путём, который поможет нашим с вами ученикам обрести в жизни свое место, беречь себя, свою семью, свою Родину и всё, что нам всем дорого», - сказала вице-губернатор.

Вера Емельянова отметила, что Псковская область - в этом плане уникальный регион. «Наши традиции и культура говорят о том, что мы должны не просто знать и верить, но передавать эти знания следующим поколениям. В этом году откроет свои двери новая школа с углублённым изучением предметов духовно-нравственного цикла, православной культуры. Мы не сомневаемся, что она сможет стать своего рода федеральным ресурсным центром для подготовки и детей, и будущих педагогов. Методическую базу, организационную, педагогическую основу такой школы, не сомневаюсь, составят нынешние выпускники», - отметила она.

Врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев напомнил, что программа стартовала 20 января и положила начало подготовке педагогов духовно-нравственных дисциплин. «Сложно представить более важное и нужное направление в современном обществе. Основные позиции программы связаны с формированием ценностных ориентаций детей, молодежи, взрослых. Надеюсь, что это не последние наши слушатели, которых мы поздравляем с окончанием обучения», - сказал врио ректора.

Программа профессиональной подготовки была разработана по благословению владыки.

Поэтому с напутственным словом к выпускникам обратился митрополит Псковский и Порховский Матфей. «Сегодня вы не просто получаете диплом, вы утверждаетесь в особом служении - быть носителями и проводниками, хранителями православных ценностей и духовных ориентиров в наше непростое время», - подчеркнул он.

Владыка отметил, что в этом году выпускниками стали 70 человек. «Для меня большая радость, что такой интерес вызвал наш курс. Важно, что он охватывает не только жителей и действующих преподавателей областной столицы, но и Великие Луки. Это говорит о том, что в регионе будет больше преподавателей православной культуры, обладающих необходимыми знаниями на высоком уровне. Вы педагоги не только по званию, но и по духу. Именно вам доверяется великое дело воспитывать не просто знающих людей, но духовно цельных личностей, способных мыслить, чувствовать и различать добро и зло», - уверен он.

По его словам, 1 сентября выпускникам программы предстоит пойти в школу и «предстать перед самыми требовательными экзаменаторами, которые всегда чувствует фальшь» - перед детьми. «Считаю, что сегодняшний день - это день исторический для нашей епархии», - сказал митрополит Матфей и поблагодарил губернатора за поддержку, которая оказывается сфере духовно-нравственного образования.

Ждем новых слушателей!

Теологическое направление существует в ПсковГУ уже более 10 лет. Но эта программа, по словам проректора по учебной работе Людмилы Алиевой, уникальна тем, что строилась с учётом будущего трудоустройства ее слушателей. «Обязательным элементом программы стала педагогическая практика. Мы не можем подготовить педагога без соответствующего опыта. Хотя каждый из выпускников имел отношение к системе образования, итоговая аттестация, которую проходили слушатели, показала, что они овладели теми компетенциями, которыми, может быть, обладали недостаточно. И, конечно же, мы надеемся, что выпускники этой программы придут работать в школы и компенсируют хотя бы частично те дефициты, которые у нас есть», - добавила она.

Программа была разработана под запрос Псковской епархии. По словам митрополита Матфея, 43% родителей псковских четвероклассников в рамках курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» выбирают «Основы православной культуры». «В моменте педагогов взять по этой дисциплине невозможно. Поэтому мы задумались об этом год назад, когда был разработан курс переподготовки, и сегодня имеем тот результат, к которому шли в течение года», - сказал он.

По его словам, курс преподавали действующие педагоги Псковской духовной семинарии и ведущих вузов Санкт-Петербурга и Москвы: «Совместная работа между вузами, между городами, во-первых, значительно обогащает знания слушателей, а, во-вторых, мы налаживаем межвузовское взаимодействие».

Митрополит отметил важность изучения православия. «Невозможно даже понимать классическую литературу, не зная основ православия. Потому что все наши классики были верующими людьми и закладывали в свои произведения духовно-нравственный смысл. Нравственность - это добродетель, милосердие, помощь ближнему, жертвенность. Эти понятия мы раскрываем на уроках. Поэтому считаю, всем необходимо изучать основы православной культуры», - заметил он.

Обучение по программе профессиональной переподготовки было сложным, а расписание занятий - довольно плотным. С отчетом о том, как проходили курсы, выступила руководитель программы, заведующая кафедрой философии и теологии Псковского государственного университета, доктор психологических наук, профессор Марина Манойлова. «Цель программы профессиональной переподготовки - овладение слушателями компетенциями, позволяющими решать широкий круг педагогических задач. Позвольте доложить: учебный график выполнен. Семь дисциплин, педагогическая практика, защиты исследовательских работ все слушатели прошли успешно», - рассказала она.

По ее словам, в России это пока единственная дополнительная профессиональная программа, которая готовит специалистов для работы в начальном и среднем звене обучения по духовно-нравственным дисциплинам. «У нас обучались и иереи, и семинаристы, и педагоги, и воспитатели, и матушки обучались, и самозанятые. То есть все желающие реализовывать себя в сфере духовно-нравственного воспитания. И, конечно же, педагоги воскресных школ», - пояснила Марина Манойлова.

Что узнали слушатели за время обучения? Марина Манойлова предложила присутствующим пройти небольшой тест. У «светских» учеников спросила, с чего начинается любое дело. «С молитвы», - ответила аудитория. Также правильно ответили слушатели и на вопрос о самом главном средстве в православном воспитании - это любовь. Иереям и семинаристам были заданы другие вопросы по методике преподавания, с которыми они тоже справились на «отлично».

«Проект обучения завершен. В 2025-26 учебном году мы ждем новых слушателей», - сказала она.

А нынешним выпускникам торжественно вручили дипломы митрополит Псковский и Порховский Матфей и врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев.

В свою очередь слушатели программы поблагодарили преподавателей и организаторов курса за возможность получения дополнительного образования. «Мы учились концептуальному мышлению и методологии учебного процесса, уникальным методам работы с детьми. Мы узнали о возрастной психологии, о духовной безопасности, вооружились ценными знаниями, которые помогут нашей эффективной работе с детьми и сделают наше служение священников более значимым для общества, государства и русской православной церкви», - отметил выпускник курса из числа священников.

От лица «светских» слушателей выступила методист детского сада №56 города Пскова Елена Шлык. «В силу того, что я человек ещё не воцерковлённый, и, наверное, делаю только первые шаги на пути к Богу, для меня было очень много нового. Во-первых, это сами люди - насколько они духовно обогащённые, открытые к взаимодействию, сотрудничеству. Во-вторых, осознание того, что, если раньше в своей практической деятельности я что-то делала на ощупь, то теперь уверена, что на правильном пути. Я решила пойти на эту программу, прежде всего, для себя, для саморазвития», - рассказала она. И добавила, что планирует вести кружок основ православной культуры в детском саду.

Выпускница также поблагодарила преподавателей университета «за высокий профессионализм, компетентность и готовность делиться своими знаниями». «Лекции, семинары и практические занятия были насыщены полезной информацией и вооружили нас на дальнейшее самообразование. Мы уверены, что полученные знания навыки позволят нам эффективно заниматься духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения», - сказала она.

Завершилось мероприятие трансляцией песни «День Победы» в исполнении хора духовенства Псковской епархии - данью памяти тем, кто сражался за Родину.

Светлана Синцова

Фото пресс-службы Псковской епархии