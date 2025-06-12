Временный храм святой Ксении Петербургской в Пскове освятят 29 июня

Освящение временного храма святой Ксении Петербургской на улице Рокоссовского в Пскове состоится 29 июня в 13:30. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии, богослужение совершат митрополит Псковский и Порховский Матфей и митрополит Звенигородский Арсений (Перевалов).
Фотографии: Ирина Кравцова
Вход для горожан открытый. Службы в храме начнутся после освящения.
Как сообщалось ранее, в перспективе на дальнем Завеличье будет построен новый каменный храм, который хотят посвятить Победе в Великой Отечественной войне.
Каменный храм появится вместо временного деревянного. После этого проведут благоустройство территории.