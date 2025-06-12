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Временный храм святой Ксении Петербургской в Пскове освятят 29 июня

Освящение временного храма святой Ксении Петербургской на улице Рокоссовского в Пскове состоится 29 июня в 13:30. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии, богослужение совершат митрополит Псковский и Порховский Матфей и митрополит Звенигородский Арсений (Перевалов).

Фотографии: Ирина Кравцова

Вход для горожан открытый. Службы в храме начнутся после освящения.

Как сообщалось ранее, в перспективе на дальнем Завеличье будет построен новый каменный храм, который хотят посвятить Победе в Великой Отечественной войне.

Каменный храм появится вместо временного деревянного. После этого проведут благоустройство территории.