Церковь / События

Приложиться к мощам святителя Тихона смогут псковичи 13 и 14 августа

Мощи святителя Тихона, патриарха Всероссийского встретят в Пскове 13 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

С 13 по 14 августа по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится принесение в Псковскую епархию частицы мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, 100-летие кончины которого отмечает православная церковь.

Торжественная встреча состоится у ворот Псковского кремля 13 августа в 8:50, откуда крестным ходом мощи доставят в Свято-Троицкий кафедральный собор. Встречу мощей и божественную литургию возглавит митрополит Псковский и Порховский Матфей. По окончании литургии перед мощами святителя Тихона каждый час будут совершаться молебны.

В первый день, 13 августа, приложиться к святыне в кафедральном Соборе можно будет до 20:00. Во второй день, 14 августа, мощи святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, будут пребывать в Свято-Троицком соборе до 18:00, после чего отправятся в Новгородскую митрополию.

Ковчег с мощами патриарха Тихона побывает в 90 городах России и Белоруссии к 100-летию его кончины в период с 6 апреля по 9 октября.

Также 13 августа к 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона в Псковском кремле состоится бесплатный концерт.

Напомним, памятник святителю Тихону, Патриарху Московскому и всея Руси, открыли у стен Псковской духовной семинарии на улице Советской в Пскове 5 августа.

Также в 2025 году, в год 100-летия блаженной кончины святителя Тихона, патриарха всероссийского, научно-исследовательским отделом новейшей истории Русской православной церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета был создан и запущен интернет-портал «Крестный путь Патриарха Тихона».