«В объективе Псковская область»: Печоры накануне Рождества. ФОТОРЕПОРТАЖ 

Долгожданное возвращение фоторубрики «В объективе Псковская область». Хоть Псков и объявлен «городом Рождества», нельзя обойти стороной известнейшую православную обитель — Псково-Печерский монастырь. Это место круглогодично привлекает как паломников, так и туристов со всей страны.

На этот раз в канун Рождества Христова Псковская Лента Новостей предлагает читателям окунуться в атмосферу одного из главнейших православных праздников в популярной точке притяжения верующих.

Печоры накануне Рождества — в фоторепортаже Андрея Николаева.