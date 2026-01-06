Митрополит Матфей обратился к православным псковичам в Рождественский сочельник

Слово митрополита Псковского и Порховского Матфея в Рождественский сочельник опубликовали на сайте Псковской епархии.

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Дорогие отцы, насельники обители, братья и сестры, гости нашего монастыря! Всех вас сердечно поздравляю с сегодняшним днём – с Рождественским сочельником, навечерием Рождества Христова!» - начал митрополит Матфей.

Владыка напомнил, что чуть более двух тысяч лет назад в Вифлеемской пещере Бог сошёл в мир: «Бог явился во плоти, Бог стал человеком, чтобы человек стал богом. Это событие, которое разделило историю человечества на «до» и «после». Почему, скажете вы? Летоисчисление мы имеем сегодня от Рождества Христова. И как бы многие не говорили, что хотели бы, чтобы Христа не было – можно обманываться одному человеку, но целым народам обманываться невозможно. Если бы не было в этом событии истины, то думаю, наверное, за более чем две тысячи лет изменили бы и летоисчисление. Но событие, которое произошло вблизи небольшого городка иудейского – оно действительно ожидаемо было всеми народами. Какими-то – в большей степени, какими-то – в меньшей степени, но прежде всего, конечно, было ожидаемо народом иудейским, который через пророков имел обетование о том, что родится Христос. И самое подробное пророчество имелось от пророка Исаии: «се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил» (Ис.7:14).

Далее митрополит рассказал, кто встретил рождение Богомладенца. «Сегодня за богослужением, за литургией мы слышали от апостола и Евангелиста Луки, как это было. Он, один из ученейших мужей своего времени, который был врачом, постигал и науки естественные, и историю, и философию того времени, довольно подробно описывает, как это было. Он углубляется, упоминает важнейшие исторические факты, которые легли в основу многих доказательств. Он вспоминает, в правлении кого произошло это событие, что была перепись – то есть первое исчисление людей Иудейской Палестины. Действительно, для того, чтобы впоследствии иметь доказательства для людей сомневающихся, это необходимо было, и Господь Духом Святым положил на сердце апостолу Луке написать именно эти уточнения важнейшие. Мы видим божественный промысл через звезду, которая шествовала от Востока – то есть, шла против движения небесных светил, что невозможно было не заметить мудрецам-волхвам, звездочётам (не астрологам, как многие ныне заблуждаются, веря в знаки зодиака и свою жизнь подчиняя каким-то толкованиям сомнительных людей и сомнительных знаков)», - заявил глава Псковской епархии.

Мудрецы, которые наблюдали движение небесных светил, увидев эту звезду, которая шла против всех законов, пошли сами и, пройдя через Иерусалим (введя в смущение многих, потому что все говорили о царе, и даже Ирод всполошился: «кто же, какой же царь должен прийти?», потому что боялся потерять своё владычество, так что задумал истребить Младенца), пришли и оказались возле пещеры, продолжил владыка.

«Мы видим, насколько велико божественное снисхождение к роду человеческому! Он мог явиться и в царских палатах, в чертогах, наверное, как и подобало. Но подавая нам великий пример смирения, он является в евангельской простоте пещеры, чтобы оттуда начать своё шествие к крестным страданиям. Какие же мы должны принести дары, как принесли волхвы – ладан, золото и смирну – к ногам спасителя, который родится вот-вот? Мы находимся в нескольких часах от этого события», - заметил митрополит Матфей.

Он напомнил, что подходит к завершению Рождественский пост, предложил вспомнить, как мы его провели: «Читали ли мы ежедневно Евангелие? Наверное, нет. Были ли мы на молитве утром и вечером? Тоже сомнительно. Делали ли мы добрые дела? Наверное, старались, но и здесь можно было сделать больше. И куда не посмотришь на нашу жизнь – везде несовершенство, везде леность духовная. Может быть, телесно мы и трудимся, потому что жизнь заставляет, но вот встать на молитву, лишний раз прийти в храм – нам тяжело. Пост – ну здесь тоже нечем похвалиться. Поэтому, наверное, прежде всего принести нам нужно покаяние: «Господи, ну нерадивые мы, вот пришли, чтобы поклониться перед тобой и попросить сил, чтобы ты нам дал, как и потрудившимся, и не потрудившимся», чтобы мы получили благодать эту – радость торжества, радость вот этого дивного события, которое произошло более двух тысяч лет назад, и чтобы эта радость вселила в нас надежду – надежду, что Господь к нам смилосердится, умилостивится над нами и приведёт нас ко спасению. Аминь», - заключил митрополит.