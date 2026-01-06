Митрополит Матфей: Праздник Рождества Христова призывает нас к заботе

Поздравления с великим светлым и живоносным праздником Рождества православным жителям Псковской области выразил митрополит Псковский и Порховский Матфей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

«Великий вселенский учитель церкви святитель Иоанн Златоуст, размышляя о нынешнем торжестве, говорит: «…день Рождества Христова есть важнейший из всех праздников, мать всех праздников, начало и основание их… Ибо к чему праотцы так сильно стремились, что пророки предвозвещали, что праведники желали видеть,— всё это совершилось в день Рождества Христова: Бог явился на земле во плоти и вселился между людьми!» (Творения, т.1.), - отметил митрополит Матфей. - Храмы Божии в этот святой день представляются нам, как ночной Вифлеем: пещера, приютившая божественных путников, ясли для Богомладенца, путеводная звезда, пастухи, ангелы, благовествующие великую радость, и восточные мудрецы…»

Мы вместе с ними спешим духовным взором присоединиться к этому главному событию всей истории человечества, воспетому ветхозаветными пророками – Бог во плоти явился в мир, чтобы спасти людей от вечной смерти, продолжил владыка: «Спаситель мира явился любящим и кротким, чтобы призвать всех нас к своему царству не могуществом славы своей, а неизреченной любовью».

«Мы молитвенно обращаемся к воплощённому Сыну Божьему, чтобы он даровал нам мир, благополучие плодов земных и спасение в вечности. «Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же» (Евр.13:8). Он – та единственная опора, которая никогда не поколеблется. Господь приходит к нам и приносит полноту жизни, радости и духовных благ. А значит, какие бы трудности, болезни и лишения не встречались на жизненном пути, мы твердо знаем по словам пророка Исаии, что с Божией помощью всё преодолимо, потому что «с нами Бог» (Ис. 8:10)», - сказал глава Псковской епархии.

Праздник Рождества Христова призывает нас к заботе о родных, обездоленных, скованных узами болезней, ищущих поддержку, добавил он: «Вглядимся в жизнь вокруг нас, вниманием своим и деятельным участием наполним жизнь наших ближних, исполняя заповедь Христову – «да любите друг друга»(Ин. 13, 34).»

«Соответствуя высокому званию христианина, будем помогать людям находить пути к преодолению их жизненных трудностей, направлять свои силы к тому, чтобы не было ни у кого беспокойства о хлебе насущном, а у родителей наших – тревоги о достойном будущем своих детей, чтобы всегда проявлялась забота о судьбах людей почтенного возраста, особенно за немощных, малообеспеченных и одиноких», - призвал владыка.

Он заметил, что особой милостью Божией в минувшем году явились принесения на Псковскую землю святых мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, и великомученика Георгия Победоносца. Тысячи псковичей посетили кафедральный собор, чтобы через прикосновение к этим святыням укрепиться в вереи испросить тишины и мира для нашего Отечества.