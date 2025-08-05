Церковь / События

Состоялся традиционный крестный ход вокруг Пскова

Традиционный ежемесячный крестный ход вокруг города Пскова состоялся 21 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фотографии Матвея Елисеева

В августе крестным ходом вокруг областного центра прошли прихожане храма Успения Пресвятой Богородицы (с Полонища) города Пскова во главе с настоятелем иереем Сергием Таракановым и клириком храма иереем Евгением Пустозеровым.

Часть пути вокруг города крестоходцы проделали пешком, а часть – на автобусе. Во время поездки и крестного хода совершалось пение молитвословий Господу Богу, Пресвятой Богородице и святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси.