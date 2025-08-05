←   ПЛН
 
Церковь / События

Панихида по павшим военнослужащим состоялась в Пскове

18.09.2025 11:18|ПсковКомментариев: 0

Панихида, посвященная павшим военнослужащим, состоялась в храме Александра Невского в Пскове 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Андрей Николаев / ПЛН

На священнослужении присутствовали депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, сенатор Совета Федерации от Псковской области Наталья Мельникова, заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, представители Федеральной службы судебных приставов, а также военнослужащие и родственники.

Далее состоялась поминальная лития. Участие в ней принял отец Олег Тэор.

 


По окончании литии Олег Тэор дал благословение всем присутствующим.

«В этот день я желаю всем Божьей помощи. И помнить подвиги наших благочестивых предков, которые полагали душу свою за наше отечество. Да хранит вас Господь и Матерь Божья. Молитвы усопшим и несшим подвиги на нашей Псковской земле», — сказал Олег Тэор.

Напомним, 18 сентября в Псковской области отмечается региональная памятная дата — День памяти псковичей, погибших при защите Отечества.

Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Тэор Олег Гаясович
Мельникова Наталья Геннадьевна Сенатор РФ от Псковской области
Мельникова Наталья Геннадьевна Сенатор РФ от Псковской области 
