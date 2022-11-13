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Митрополит Тихон: Жить на свете радостно и интересно, особенно православному

Жить на свете радостно и интересно, особенно православному человеку. Потому что он глубже понимает многие вещи и ему больше открывается. Таким мнением поделился митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в Telegram-канале «Вольный странник».

Фото: Вольный странник

«Чем дольше живешь, тем больше понимаешь слова святителя Иоанна Златоуста: "Слава Богу за все". И хотя мы не можем повторить это так, как сказал бы он — от всей души, от всего сердца, всею жизнью это засвидетельствовать, — но, во всяком случае, все больше понимаешь, что ничего случайного, ничего напрасного, кроме греха, в жизни нет. Да и наши грехи, наши слабости Господь претворяет нам во спасение», - прокомментировал митрополит.

Он также отметил, что самое высокое счастье - жизнь рядом с Христом, когда люди пытаются быть настоящими христианами, с большим или меньшим успехом, когда пытаются исполнять изо всех сил свой долг и призвание.