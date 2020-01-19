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Дом причта появится рядом с храмом Святителя Луки на территории Псковской горбольницы

Дом причта появится рядом с храмом Святителя Луки на территории Псковской горбольницы. На официальном сайте Пскова опубликован проект решения Псковской городской Думы «О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование Местной религиозной организации православный Приход храма Святителя Луки архиепископа Крымского, при Псковской городской больнице Псковской епархии (Московский Патриархат) нежилого здания, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная, 23».

Общая площадь здания - 468,50 кв.м. В связи со строительством на территории больницы храма Святителя Луки возникла необходимость в наличии в непосредственной близости от него нежилого здания, выполняющего функцию Дома причта.

Церковно-причтовый дом предназначен для служебно-бытовых целей прихода, в нем осуществляется учебная, благотворительная и хозяйственная деятельность прихода. В случае передачи нежилого здания в нем будут осуществляться встречи с прихожанам, с гражданами, находящимися на лечении в Псковской городской больницы, будет оказываться помощь нуждающимся.

В случае передачи нежилого здания в безвозмездное пользование, в рамках статьи 695 Гражданского Кодекса Российской Федерации Ссудополучатель будет обязан поддерживать вещь, полученную в безвозмездное пользование, в исправном состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонта, и нести все расходы на ее содержание.

Поскольку приход храма Святителя Луки является организацией, не имеющей основной целью извлечение прибыли, муниципальное имущество может быть передано ему в безвозмездное пользование.

Данный вопрос будет вынесен на сессию гордумы.