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В Псковскую епархию принесена главная икона Воздушно-десантных сил РФ. ФОТО

Встреча иконы святого пророка Божия Илии состоялась в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.

Как сообщается на официальном сайте Псковской митрополии, тожественный молебен перед чтимым образом совершили протоиерей Олег Тэор, руководитель епархиального Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами России; полковые священники Псковских воинских частей, местное духовенство. Поклониться святыне собрались многочисленные верующие.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

Сегодня, 28 февраля, по окончании Литургии икона будет перенесена в расположение 104-го гвардейского десантно-штурмового полка, где военнослужащие смогут совершить молитву у святыни. Икона пробудет на территории части до 2 марта.