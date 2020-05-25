Церковь / Новости епархии

Литургия состоялась в праздник Святой Троицы в Довмонтовом городе. ВИДЕО

Сегодня, 7 июня, в праздник Святой Троицы впервые за много столетий на фундаментах древних храмов XII–XIII веков в Псковском кремле прошло богослужение. Божественную литургию отслужил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Все прихожане были в масках и на безопасном расстоянии друг от друга. На богослужение пришли губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава администрации города Пскова Александр Братчиков.

Желающие также смогли присоединиться к божественной литургии в режиме онлайн - на YouTube-канале Псковской митрополии, а также в сообществах Псково-Печерского монастыря «ВКонтакте» велась видеотрансляция.