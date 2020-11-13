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Псковский священник удостоен редчайшей патриаршей награды

Фото здесь и далее - пресс-служба Псковской епархии

Протоиерей Олег Тэор, настоятель воинского храма святого благоверного князя Александра Невского, удостоен редчайшей награды.

Сегодня, 6 декабря, в день памяти Александра Невского, митрополитом Тихоном по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за многолетнее усердное служение Церкви Христовой священнослужитель был удостоен права ношения второго креста с украшениями.

Награждение производится указом Святейшего Патриарха не ранее чем через десять лет после награждения правом ношения митры. Продолжительность служения в сане пресвитера должна составлять не менее пятидесяти лет.