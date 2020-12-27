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Митрополит Тихон поздравил псковичей с наступающим Рождеством Христовым

Митрополит Псковский и Порховский Тихон поздравил паству с приближающимся Рождеством Христовым.

Приводим текст поздравления полностью:

Два тысячелетия, и во времена радостного благоденствия, и во времена тяжких испытаний, Церковь неизменно и непоколебимо прославляет непостижимое человеческому уму «таинство странное и преславное» - Рождество Господа нашего Иисуса Христа.

Напасти, болезни, всемирные треволнения проносятся над Церковью Божией, но они не в силах лишить сердца православных ликующей молитвы благодарения и прославления Родившегося в мир Богочеловека.

Он — самый Прекрасный, самый Близкий и самый Дорогой в жизни для каждого из нас. В Нем — наша любовь, наше упование и наше спасение.

Да пребудет Родившийся Господь Иисус Христос в ваших домах, в семьях, в ваших любящих и верных Ему сердцах! Да пребудем и мы с нашим Богом и Господом, Рождеством Своим пришедшим в мир нашего ради спасения, ныне и присно и во веки веков.

С Рождеством Христовым!

Митрополит Псковский и Порховский Тихон

Напомним, сегодня Псковская Лента Новостей будет транслировать богослужение из Псково-Печерского монастыря, где в 22.30 начнется Великая Вечерня, Утреня, Божественная Литургия в праздник Рождества Христова.