На Великолукскую кафедру прибыл новый владыка - епископ Варнава

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную Литургию в Свято-Вознесенском кафедральном соборе города Великие Луки и представил нового правящего архиерея, епископа Великолукского и Невельского Варнаву. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города. Событие произошло 3 января, в день памяти святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси.

Как отметили в Псковской епархии РПЦ, по окончании богослужения епископ Варнава поприветствовал митрополита Матфея и поздравил его с 10-летием архиерейской хиротонии. Затем митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.

«Также преосвященных Архипастырей, духовенство и всех богомольцев поприветствовал епископ Сергий (Булатников), возглавлявший Великолукскую епархию в 2014-2025 годах», - рассказали в епархии.

Напомним, решением Священного Синода 30 октября 2025 года преосвященным Великолукским и Невельским избран иеромонах Варнава (Снытко). 9 ноября в Пскове иеромонах Варнава был возведен в сан архимандрита митрополитом Псковским и Порховским Матфеем. 28 ноября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Варнавы (Снытко) во епископа Великолукского и Невельского. 28 декабря в Храме Христа Спасителя в Москве состоялась хиротония архимандрита Варнавы (Снытко) во епископа. С этого дня епископ Варнава стал правящим архиереем Великолукской епархии. До прибытия на место служения владыки Варнавы митрополит Псковский и Порховский Матфей сохранял временное управление Великолукской епархией. 3 января 2026 года состоялась передача дел новому правящему архиерею Великолукской епархии.