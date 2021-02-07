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Митрополит Тихон прокомментировал итоги антиалкогольной кампании в России за 10 лет

Антиалкогольная кампания в России за последние 10 лет была «самой незаметной» и при этом «одной из самых эффективных в истории страны», заявил в среду РИА Новости председатель общественного совета Росалкогольрегулирования, сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Фото: РИА Новости

Ранее в среду стало известно, что митрополит Тихон переизбран главой общественного совета Росалкогольрегулирования. Этот пост он занимает с момента создания совета в 2012 году.

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«Антиалкогольная кампания, проведенная в прошедшие десять лет, была, если можно сказать, самой тихой и незаметной, но одной из самых эффективных в истории нашей страны», - сказал представитель Русской православной церкви.

В частности, по данным, которые привел митрополит Тихон, за последние годы в стране существенно сократилось потребление алкоголя – с 15,8 литра этанола на человека в 2008 году (18 литров по данным ВОЗ) до 9,7 литра в 2017 году. Кроме того, в период активных антиалкогольных мер с 2008 по 2018 годы смертность от случайных отравлений алкоголем сократилась более чем в 3,5 раза (с 13,6 до 3,8 на 100 тысяч человек), количество больных алкоголизмом сократилось более чем на 37% (с 2 миллионов 82 тысяч человек в 2008 году до 1 миллиона 304 тысяч человек в 2017 году), заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами с 2008 по 2017 годы снизилась на 56,2% (со 121 до 53 случаев на 100 тысяч человек).

Также, по информации общественного совета, число самоубийств в России, связанных с потреблением алкоголя, с 2008 по 2018 годы, в расчете на 100 тысяч человек, снизилось более чем в два раза (с 26,9 случаев до 12,2), а число убийств – более чем в три раза (с 16,5 до 5,2). Кроме того, доходы консолидированного бюджета РФ от акцизов на алкогольную продукцию с 2011 по 2017 годы увеличились в два раза (с 196,1 миллиарда рублей до 397,1 миллиарда рублей).

В целом, отметил митрополит Тихон, по данным на начало 2019 года, Россия вышла на первое место в мире по темпам снижения смертности и роста продолжительности жизни среди среднеразвитых и высокоразвитых стран. При этом в 2017 году в стране, напомнил глава общественного совета, был побит абсолютный рекорд средней продолжительности жизни за всю ее историю, включая советское время: средняя продолжительность жизни в РФ составляла 72,7 года (для мужчин – 67,5 лет, для женщин - 77,6).

В свою очередь глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя очередное переизбрание митрополита Тихона, выразил мнение, что за прошедшие годы и государством, и Церковью была проведена эффективная работа в сфере борьбы с алкоголизмом, которая, по его мнению, положительно воспринята российским обществом.

«Все это стало возможным благодаря эффективному взаимодействию государственных структур с церковными и общественными организациями, и убежден, что эта работа была бы еще более продуктивной, если бы средства массовой информации освещали бы ее столь же активно, с таким же энтузиазмом и энергией, как и переизбрание митрополита Тихона», - написал Легойда в своем Telegram-канале.

Ранее некоторые блогеры выразили удивление тому, что митрополит избран на пост председателя общественного совета, полагая, что это произошло впервые.