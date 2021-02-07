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Подготовлен список насельников и служителей Святогорского монастыря более чем за 20 лет

Подготовлен список имен насельников и служителей Святогорского монастыря за период 1787-1811 годов для поминовения. Об этом сообщается в группе Казанской церкви в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Пушкинские Горы. Казанская церковь» в социальной сети «ВКонтакте»

Настоятель Казанской церкви Пушкинских Гор принял участие в XI круглом столе памяти М. Е. Васильева «‎Краеведение, история и археология Пушкиногорья», прошедшем в Пушкинском заповеднике «Михайловское» 9 апреля.

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Доклад священника был посвящен Святогорскому монастырю: «Насельники и служители Святогорского мужского монастыря Псковской епархии в конце XVIII - начале XIX веков». Протоиерей Михаил представил результаты работы с некоторыми документами фонда Святогорского монастыря Государственного архива Псковской области. Новые сведения о братии и служителях монастыря на рубеже XVIII-XIX веков представят в статье, подготовленной по итогам выступления.

Для молитвенного поминовения братии и служителей подготовили список их имен: